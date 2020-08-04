Жара вернулась: синоптик рассказала, надолго ли

В Украину вернулась жара. Дожди с грозами пройдут местами в конце недели. Фото: pixabay.com

Сегодня, 4 августа, в Украину вернется жара. Температура воздуха днем ​​составит +25 +31°C.

Повсюду в Украине - без осадков и преимущественно солнечно. Ветер южный или юго-восточный, 3-8 м/с, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве вторник ожидается сухим солнечным, с температурой воздуха +28 +29°C.

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В дальнейшем жара усилится.

"Неделя в целом обещает быть без осадков, подсушит воздух антициклон. Разве только в конце недели на севере и кое-где на западе пройдут короткие дожди с грозами", - рассказала синоптик.

Из-за изменений климата в Украине осень и зима 2020 года будут теплее, чем обычно. А метеорологическое лето продлится еще месяц.