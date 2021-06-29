Жара и грозы: какие города сегодня зальет

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 387
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 819
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1584
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1188
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Просмотров: 7894
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 594
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 414
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 756
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1476
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 549
Фото
Все фото
7
30
5
9
8
Едят с рук и позируют для фото: в Одесской области приручили лис
Едят с рук и позируют для фото: в Одесской области приручили лис
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка
В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка
Самые модные сарафаны лета 202: что стоит одевать в жаркую погоду
Самые модные сарафаны лета 202: что стоит одевать в жаркую погоду
Видео
Все видео
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
Украина отмечает День Конституции
Украина отмечает День Конституции
Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского
Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского
Молния попала прямо в дерево: момент попал на видео
Молния попала прямо в дерево: момент попал на видео
Интервью
1/5
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1251
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 657
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 378
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 477
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1035
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 603
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 07:26

Жара и грозы: какие города сегодня зальет

  Комментировать
Жара и грозы: какие города сегодня зальет
В Одессе и Херсоне 29 июня - небольшая облачность, температура днем будет в пределах +28...29°С. Фото: pixabay.com

29 июня в Украине будет наблюдаться нестабильная погода. На западе и юге ожидается жаркая и сухая погода, а на остальной территории пройдут дожди с грозами. Максимальная температура воздуха останется в пределах +29...30°С.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем будет достигать отметки +26°С.

Во Львове во вторник будет безоблачно. Днем +27°С.

В Луцке сегодня незначительная облачность, температура днем составит +29°С.

В Тернополе и Ровно во вторник почти безоблачно, днем воздух прогреется до +28°С.

В Хмельницком сегодня будет переменная облачность, днем столбики термометров покажут +28°С.

В Ивано-Франковске будет стоять ясная погода, днем также +28°С.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, днем +28°С.

В Виннице и Житомире сегодня потеплеет до +17...27°С, но будет облачно с прояснениями.

В Черкассах будет наблюдаться переменная облачность, днем пройдет ливень, ожидается +24°С.

В Кропивницком сухо, но облачно с прояснениями, температура днем составит +25°С.

В Полтаве сегодня пройдет небольшой дождь, температура воздуха установится в пределах +18...25°С.

В Одессе и Херсоне 29 июня - небольшая облачность, температура днем будет в пределах +28...29°С.

В Николаеве будет облачно с прояснениями, днем также до +29°С.

В Запорожье сегодня ожидаются гроза и переменная облачность, температура днем составит +27°С.

В Сумах во вторник температура воздуха будет в пределах +17...21°С, пройдет дождь.

В Харькове переменная облачность, дневная температура достигнет отметки +25°С, ожидается небольшой дождь.

В Днепре ожидается гроза, температура днем составит +26°С.

В Симферополе во вторник пройдет ливень, +24°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Церковный праздник 29 июня - что сегодня просят у святых

Сегодня именины отмечают Михаил, Петр и Павел. В день крещения человек получает небесного ангела-хранителя. Ребенка называют в его честь. На именины следует посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жара и грозы: какие города сегодня зальет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

Провозгласили создание одной из самых жестоких террористических организаций современности

Самое читаемое
Труп без сердца и задушенная во время &quot;собачьего кайфа&quot; школьница: новости, которые потрясли Украину
Труп без сердца и задушенная во время "собачьего кайфа" школьница: новости, которые потрясли Украину
5
 Просмотров: 10107
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 6804
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
 Просмотров: 5841
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 5823
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 3924
Общество
Гороскоп на 29 июня: на кого ждут секс, признания в любви и незабываемый роман
Гороскоп на 29 июня: на кого ждут секс, признания в любви и незабываемый роман
 Просмотров: 108
Народные приметы 29 июня - какой поступок пустит в жизнь конфликты
Народные приметы 29 июня - какой поступок пустит в жизнь конфликты Просмотров: 117
Без кофе и водки: от чего стоит отказаться 29 июня
Без кофе и водки: от чего стоит отказаться 29 июня
 Просмотров: 216
Церковный праздник 29 июня - что сегодня попросить у святых
Церковный праздник 29 июня - что сегодня попросить у святых Просмотров: 513
Закон "О коренных народах Украины" могут принять на этой неделе
Закон "О коренных народах Украины" могут принять на этой неделе Просмотров: 135
Больше всего комментируют
24
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
1
Украинской Конституции – 2300 лет
1
До финиша оставалось 200 м - марафонца не спасли
Голосов: 56569
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть