Жара и грозы: какие города сегодня зальет

В Одессе и Херсоне 29 июня - небольшая облачность, температура днем будет в пределах +28...29°С. Фото: pixabay.com

29 июня в Украине будет наблюдаться нестабильная погода. На западе и юге ожидается жаркая и сухая погода, а на остальной территории пройдут дожди с грозами. Максимальная температура воздуха останется в пределах +29...30°С.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем будет достигать отметки +26°С.

Во Львове во вторник будет безоблачно. Днем +27°С.

В Луцке сегодня незначительная облачность, температура днем составит +29°С.

В Тернополе и Ровно во вторник почти безоблачно, днем воздух прогреется до +28°С.

В Хмельницком сегодня будет переменная облачность, днем столбики термометров покажут +28°С.

В Ивано-Франковске будет стоять ясная погода, днем также +28°С.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, днем +28°С.

В Виннице и Житомире сегодня потеплеет до +17...27°С, но будет облачно с прояснениями.

В Черкассах будет наблюдаться переменная облачность, днем пройдет ливень, ожидается +24°С.

В Кропивницком сухо, но облачно с прояснениями, температура днем составит +25°С.

В Полтаве сегодня пройдет небольшой дождь, температура воздуха установится в пределах +18...25°С.

В Одессе и Херсоне 29 июня - небольшая облачность, температура днем будет в пределах +28...29°С.

В Николаеве будет облачно с прояснениями, днем также до +29°С.

В Запорожье сегодня ожидаются гроза и переменная облачность, температура днем составит +27°С.

В Сумах во вторник температура воздуха будет в пределах +17...21°С, пройдет дождь.

В Харькове переменная облачность, дневная температура достигнет отметки +25°С, ожидается небольшой дождь.

В Днепре ожидается гроза, температура днем составит +26°С.

В Симферополе во вторник пройдет ливень, +24°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Церковный праздник 29 июня - что сегодня просят у святых

Сегодня именины отмечают Михаил, Петр и Павел. В день крещения человек получает небесного ангела-хранителя. Ребенка называют в его честь. На именины следует посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.