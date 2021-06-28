Церковный праздник 29 июня - что сегодня просят у святых

Сегодня просят святого избавить от печали и уныния. Фото: unsplash.com

Сегодня, 29 июня, православные верующие почитают память святителя Тихона, епископа Амафунтского. В молитве к нему принято просить избавить от печали и уныния.

Gazeta.ua предлагает больше узнать о жизни святого и его подвигах в христианской вере.

Тихон родился в городе Амафунт на острове Кипр. Родители были христианами, учили сына на христианских книгах. По преданию, дар чудотворения проявился у святого еще в юношеском возрасте.

Его отец был владельцем хлебопекарни и посылал сына продавать хлеб. Молодой человек раздавал хлеб беднякам бесплатно. Узнав об этом, отец рассердился, но сын ответил, что тот, кто раздает хлеб, принимает награду в сто раз больше. Юноша предложил отцу пойти туда, где хранились запасы зерна. Хранилище, которое было накануне пустым, переполнено пшеницей. С тех пор не запрещал юноше раздавать хлеб бедным.

Один садовник выбросил из виноградника обрезанные сухие ветви. Тихон собрал их, посадил в своем саду и попросил Господа, чтобы эти ветви принялись и дали целебные для здоровья людей плоды. Виноград святого был очень приятный вкус. Из него делали вино для совершения таинства Евхаристии.

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Набожного юношу приняли в церковный клир, назначили чтецом, а затем епископ Амафунтского Мемнон посвятил его в сан диакона. После смерти Мемнона Тихона по общему желанию избрали новым епископом.

Святитель Тихон усердно трудился над искоренением остатков язычества на Кипре, уничтожал идолов и распространял христианскую веру. С любовью выслушивал и исполнял просьбы каждого, кто приходил к нему.

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