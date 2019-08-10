Жара и грозы: какая погода будет в воскресенье

Сообщили погоду на завтра. Фото: meteo.gov.ua

11 августа в Украине температура поднимется до +30 и выше.

На западе и севере возможны дожди с грозами, говорится на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

В воскресенье на всей территории Украины будет жарко. Во всех центральных, южных и восточных областях прогнозируется солнечная погода, хотя возможны и небольшие облака.

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В среднем воздух днем ​​прогреется до +24...+29 градусов. Выше +30 будет в Херсонской, Николаевской и Черновицкой областях. Ночью температура опустится до +13...+16. Холоднее всего ночью будет в Сумах.

Киев в воскресенье накроют грозовые дожди. Днем температура составит +23 ... + 25 градусов. Ночью - +15 ... + 17 градусов.

В августе ожидаются две серьезные магнитные бури, а также несколько менее сильных, но ощутимых магнитных колебаний. Незначительные магнитные колебания возможны 7, 11, 12, 13 и 24 августа.