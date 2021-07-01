Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды

Сноптики прогнозируют жару и дожди в июле. Фото: pixabay.com

Июль в Украине будет жарким. Температура в южных областях может достигать +40°С. При этом в первой половине месяца возможны обильные осадки.

"В первой половине июля будут идти дожди с грозами, градом и шквалами. Больше осадков ждем в северных и западных регионах, меньше дождей будет в центральных и восточных областях, а на юге - преимущественно сухая погода. Температура в среднем будет держаться на уровне 23-27 градусов тепла днем ​​и 16-18 градусов тепла ночью. В Причерноморье отметки термометров будут достигать плюс 35 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составит до плюс 39,7 градуса. В Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами плюс 41 градусов. В горных районах 24-30 градусов тепла", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

В июле будут дожди с ураганами, убежден народный синоптик Леонид Горбань:

"2 июля ожидаем сильные дожди, возможно, даже ураган. Такую же картину наблюдаю 5-11 июля. Пройдет дождь 16-17 числа, а 25-26 снова прогнозирую бурю. Относительно температуры воздуха, то до 10 июля будет плюс 27-29 градусов. Затем на несколько дней похолодает где-то на четыре градуса. С 17 июля вернется жара. Воздух прогреется до 28-33 градусов тепла".

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В Украине могут быть проблемы с урожаем из-за нестабильной погоды.

"Июньские дожди и ветер повалили часть кукурузы, ячменя и пшеницы. Надеемся, что посевы поднимутся, но прогнозируемые июльские дожди надежды на это практически не оставляют. Растения, лежащие на земле, начнут активно гнить. После дождей ударит жара. То, что осталось живым, может сгореть. Комфортной погоды нет - то льет, то жжет. От удобрений и средств защиты нет никакой пользы. 70 процентов смывает дождями. Поля зарастают сорняками", - сказал агроном Александр Кысиль.

1 июля в столице ожидаются грозы, град и шквалы. Ветер будет достигать 15-20 м/с. Объявили первый уровень опасности, желтый. Во избежание травм в такую погоду стоит держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться. Во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь. С балконов стоит убрать предметы, которые могут выпасть наружу.