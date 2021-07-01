Грозы, град, шквалы - Киев накроет мощная непогода

Для избежания травм в такую погоду стоит держаться как можно дальше от рекламных щитов. Фото: pixabay.com

1 июля в столице ожидаются грозы, град и шквалы.

Ветер будет достигать 15-20 м/с, сообщил Укргидрометцентр.

"Объявили первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Во избежание травм в такую погоду стоит держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться. Во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь. С балконов стоит убрать предметы, которые могут выпасть наружу.

Во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений в столице будет дежурить дополнительная спецтехника. В случае падения деревьев или веток, травмирования людей надо немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

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В первый день июля во многих областях Украины ожидаются дожди с грозами и жара в пределах +28...30°С. Только во Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях будет +25...26°С. Осадки обойдут юго-восток Украины.