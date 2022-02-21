Запустили Telegram-бот на случай войны

Заработал Telegram-бот, который содержит ответы на самые распространенные вопросы подготовки к чрезвычайным ситуациям, а также советы по действиям во время угрозы военного вторжения.

Бот "Готовий до всього" дает развернутые ответы на следующие темы:

Стартовое меню бота

• Как выжить гражданскому — порядок действий и правила поведения в ходе военных действий, советы по созданию общей стратегии с членами семьи в случае, если вы остаетесь в городе или выезжаете.

• Иду защищать страну — о том, как вступить в территориальную оборону, Вооруженные силы Украины и в каком случае формируют партизанское движение.

В разделе есть номера "горячей линии" Командования Сил территориальной обороны (0800507028) и Киева (0636514446). Также – советы по необходимым вещам для службы.

• Опасные ситуации — о том, как реагировать на сирену и сообщения по разным каналам связи.

• Информационная безопасность — где найти проверенную информацию, как убедиться в ее достоверности.

• Что подготовить и купить — о подготовке дома и тревожного рюкзака, аптечек, как позаботиться о домашних любимцах.

• Источники информации. Информация взята из памятки "Как действовать в кризисной ситуации" волонтерской группы #миготові, брошюры Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, памятки для гражданского населения "Без паники! Как выжить, бороться и победить во время боевых действий", который составили Александр Дедик, Михаил Слободянюк, Олег Фешовец и материалов СМИ.

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С осени прошлого года в СМИ появляются сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отвергает. В то же время требует от США и НАТО "гарантий безопасности", в частности, не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут. 18 февраля президент США Джо Байден заявил, что "убежден" в принятии Владимиром Путиным решение вторгнуться в Украину и что это может произойти в ближайшие дни.