Запретят продажу собак и кошек

От продажи собак и котов хотят отказаться.Фото:i.ytimg.com

В Украине предлагают запретить продажу кошек и собак. Соответствующая петиция появилась на сайте Администрации Президента.

По словам автора петиции Максима Панчука, таким образом люди не будут тратить свои деньги, если захотят завести собаку или кошку.

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"Животных можно будет бесплатно взять с улицы или из приюта. Таким образом снизится количество бездомных животных. Зато они станут домашними любимцами",– добавил Пан-чук.

По его мнению, это также сэкономит деньги, которые Украина тратит на бездомных животных.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7220, в случае принятия которого, украинцев заставят регистрировать и чипировать домашних котов и собак. После успешной регистрации животному выдадут пожизненный порядковый номер, который придется прикрепить к ошейнику.