Запретили вакцину против туберкулеза

Запрещенная вакцина была изготовлена в Болгарии. ФОТО: POSITIME.RU

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками ввела временный запрет на продажу и использование болгарской вакцины против туберкулеза БЦЖ. Потому что после ее введения в Сумской области умер трехдневный ребенок.

Об этом сообщают в пресс-службе Гослекслужбы.

Родители ребенка обвиняют в халатности врачей, пишет ТСН.

"Это халатность врачей. Прежде чем уколоть вакцину, они должны были как следует обследовать ребенка, а они этого не делали", - говорят пострадавшие.

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Зато медики утверждают, что ребенок был осмотрен и признан здоровым. Сейчас эксперты устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

Все учреждения, которые сохраняют, реализуют или используют препарат, обязаны временно поместить его на карантин.

В стране запретили российскую вакцину против кори.