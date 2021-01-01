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пятница, 01 января 2021 22:31

Запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним

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Запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним
Ограничили продажу электронных сигарет. Фото: Корреспондент

Вступил в силу "Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах".

Согласно закону, отныне запрещена продажа электронных сигарет и жидкостей, которые в них используют, а также устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, лицам в возрасте до 18 лет, сообщают Буквы.

Закон был принят парламентом 2 декабря 2020.

Продажа сигарет несовершеннолетним наказывается штрафом в размере 400-800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 — 13600 грн).

Кроме штрафа за торговлю этими товарами с рук могут также конфисковать предметы торговли и выручку. Тем, кого привлекают к ответственности за это второй раз за год, грозит штраф 800-1400 минимумов (13 600 — 23 800 грн) с конфискацией предмета торговли.

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Напомним, пачка сигарет в Украине в 2021 году может подорожать на 8-12 грн.

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