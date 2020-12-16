Запретили новогодние корпоративы

Корпоратива не будет. Фото: Сегодня

В Украине официально запретили проведение новогодних корпоративов, банкетов и свадеб.

Под запрет попали любые торжественные празднования со скоплением людей, сообщается в постановлении Кабинета министров от 9 декабря 2020 года.

Запрет продлится как минимум до 28 февраля из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Заведения общественного питания в период жесткого карантина будут работать, но с определенными ограничениями.

С субботы, 19 декабря, кафе и рестораны будут работать на час дольше, до 23:00 вместо нынешних 22:00. В то же время чек должен быть проведен до 22:00, а посетители должны покинуть заведение максимум в 23:00.

За одним столом в заведении питания могут находиться не более четырех совершеннолетних лиц, а расстояние между столами должно составлять не менее двух метров.

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Напомним, Кабинет министров ужесточил карантин с 19 декабря.