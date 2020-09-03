Запорожье накрыл смог: люди жалуются на невозможность дышать

Город не видно "даже из соседних деревень". Фото: Скриншот с видео

В Запорожье люди вторые сутки жалуются на загрязненный в городе воздух.

Об этом сообщает Telegram-канал "Это Запорожье".

"Вторые сутки от вас массово поступают сообщения о смог, накрыл город. Запорожье не видно даже из соседних сел. Областной лабораторный центр никаких объяснений не публикует ", - говорится в подписи к опубликованному видео.

В комментариях к видео, люди возмущаются: "Сколько можно нас уже травить?", "Очень-очень сильно воняет серой, дышать невозможно", "В Энергодаре взорвались химикаты. Все молчат, как обычно "," Это не только в Запорожье такое "," У нас у моря тоже самое. Информация такова: после уборки зерновых поля пахали, и все оставалось на них. А поскольку сейчас ветер, соответственно, это все поднимается в воздух. Плюс еще и техника сейчас работает. Может быть из-за этого ".

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