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понедельник, 01 февраля 2021 12:37

Записаться на вакцинацию можно будет онлайн - Минздрав разрабатывает сайт

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Записаться на вакцинацию можно будет онлайн - Минздрав разрабатывает сайт
В Украине должен пройти 5 этапов вакцинации. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Украины планирует создать сайт для открытой записи на вакцинацию против Covid-19.

Граждане из групп риска смогут зарегистрироваться и получить нужную информацию, сообщил в интервью ТСН главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"10 февраля у нас уже будет полностью тестированы в медицинских информационных системах, которые сегодня стоят у врачей, модуль иммунопрофилактика. И параллельно с этим будет запущен сайт, название там как Covid-19, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику. параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируется и записываются такие то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку, кто будет ее проводить", - рассказал он.

По его словам, записаться можно будет к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи или на сайте. Такой механизм обезопасит людей, у которых нет семейного врача.

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"Записывайтесь. Мы вас скоординируем по месту жительства в определенный пункт вакцинации", - добавил врач.

Согласно дорожной карте вакцинации, в Украине должно пройти 5 этапов. В каждом из них определены группы риска, которые смогут сделать прививку. В первый этап попали медицинские работники. На втором этапе - пожилые люди.

"Именно по таким этапам и будут начинаться прививки. Например, приехала первая вакцина, она используется для медицинских работников. Затем социальные учреждения: как работники, так и люди, которые находятся в этих социальных учреждениях. Социальные учреждения - закрытого типа, это дома престарелых и др. И, прежде всего, военнослужащие, которые защищают границы нашей страны. Мы их также защищаем, поскольку это элемент национальной безопасности. После этого переходим ко второму этапу. Рассматривается возможность одновременного начала именно двух этапов - и первого, и второго", - отметил Ляшко.

Вакцинацию в Украине планируют начать уже с середины февраля. Президент Владимир Зеленский заверил, что прививки будут бесплатными.

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01
февраля

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