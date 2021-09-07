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"Запихивал порванные доллары в рот". Как взяточники избавляются от денег

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&quot;Запихивал порванные доллары в рот&quot;. Как взяточники избавляются от денег
В Хмельницком чиновник запихивал порванные доллары в рот. Фото: ДБР

В Государственном бюро расследований составили подборку оригинальных попыток взяточников избавиться от денег при задержании.

Соответствующая подборка появилась на Facebook-странице ведомства.

1. Порвать и съесть - в Одессе во время задержания посредник чиновника исправительной колонии начал убегать, а полученные деньги рвал и выбрасывал по дороге. А в Хмельницком чиновник запихивал порванные доллары в рот.

"Рвал и ел, ел и рвал. Что-то удалось проглотить, остальное - также разбросал по дороге", - отметили в ведомстве. Работникам ГБР пришлось по кускам собирать разбросанные купюры и делать экспертизу.

2. Слить в унитаз - в Краматорске сотрудница донецкого управления Государственной миграционной службы во время задержания выбежала в туалет и слила деньги в унитаз.

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3. Выбросить из окна - в Харькове полицейский–взяточник пытался избавиться от денег, выкидывая купюры из окна собственного авто во время преследования.

4. Спрятать - на Львовщине полицейский пытался скрыть взятку в морозильной камере холодильника, принадлежавший отделению полиции.

5. Сказать, что их подбросили. "Но зачастую взяточники не могут ничего придумать лучше, чем "откреститься" от денег", - рассказали в ГБР.

3 декабря 2008 по подозрению в получении взятки в размере $100 тыс. задержали председателя Львовского апелляционного админсуда Игоря Зварыча. У него дома нашли $ 1 млн и более 300 тыс. грн. Его честь объяснил, что эти деньги "наколядовал", за что и получил прозвище "судья-колядник".

У него дома нашли $1 млн и более 300 тыс. грн. Его честь объяснил, что эти деньги "наколядовал", за что и получил прозвище "судья-колядник".

После обыска судья пожаловался на ухудшение самочувствия и лег в больницу. Через несколько дней тайно покинул медучреждение и исчез в неизвестном направлении. 12 декабря 2008 года Зварич был уволен с должности председателя суда, а 15 декабря объявлен в розыск.

В сентябре 2011 года Зварича за получение взяток и другие преступления приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должности судьи и должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях сроком на 3 года с конфискацией имущества. Срок отбывал в Менской исправительной колонии №91 в Черниговской области.

В январе 2016 года Зварича выпустили из тюрьмы по закону Савченко.

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