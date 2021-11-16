Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Школьный дворник из Херсона 49-летний Игорь Евтушенко 15 ноября выиграл золотую медаль на Чемпионате мира по джиу-джитсу в Объединенных Арабских Эмиратах в возрастной категории 45+. Выступал в категории "Мастер 4" – 69 кг. В финале он победил представителя Азербайджана Азада Джафарзаде.

Джиу-джитсу занялся в 2014 году. Три года назад стал чемпионом Европы. Теперь по вечерам тренирует людей в спортзале, рассказал Gazeta.ua.

Автор: Фейсбук Игоря Евтушенка Игорь Евтушенко занимается джиу-джитсу с 2014 года. Взял в аренду подвал и открыл там спортзал. В 2018 году стал чемпионом Европы. 15 ноября выиграл золотую медаль на Чемпионате мира

"Чтобы принять участие в чемпионате, мне не хватало 700 долларов (18,3 тыс. грн. — Gazeta.ua). Попросил о помощи в социальных сетях. Не думал, что и незнакомцы откликнутся. Люди бросали по 10, 20, 35 гривен. Кто-то переслал тысячу. За три дня собрал даже немного больше, чем нужно. Зарегистрировался на участие в чемпионате и приобрел билеты".

Игорь Евтушенко — пловец-спасатель по специальности. Женат, есть сын.

"Не могу сказать, что всегда был спортивный. В юности любил телепередачу "Одиссея Кусто". Увлекся подводной охотой. Выучился на пловца-подводника. Работал водолазом в аварийно-спасательной группе. Устраняли последствия чрезвычайных ситуаций на водных объектах. Преимущественно доставали утопленников. Но 20 лет назад нашу группу распустили. С тех пор сменил много профессий. Работал почтальоном, в охране, в мебельном цехе. Пробовал себя в бизнесе. Но это не мое", - рассказывает.

Начал заниматься спортом в 42 года. Хотел избавиться от лишнего веса.

"При росте 1,68 метра я весил 85 килограммов, - говорит Игорь Евтушенко. - Чтобы похудеть, начал бегать на стадионе возле дома. Потом занялся самбо. Избавился более чем от 20 килограммов. Сейчас вешу 62. О джиу-джитсу узнал случайно. Были с сыном в Киеве и попали на тренировку. Нам так понравилось, что решили взять в аренду подвал и открыть там спортзал. Всему учились сами. Смотрели обучающие видеоролики и трансляции поединков топовых спортсменов. Для себя отмечал, какие приемы лучше работают, какие хуже".

В 2018 году Евтушенко стал чемпионом Европы.

"Несколько лет назад пригласили друзья из Дании. Месяц жил там, общались с мастерами спорта, тренировалась трижды в день. В 2018 году стал чемпионом Европы. Тогда поездка на соревнование обошлась в 600 евро. Собрать средства помогли родственники и друзья. Сын Сергей дважды становился чемпионом Украины. Но сейчас тренируется нечасто. Ему 27 лет. Имеет жену и маленького ребенка. Нужно обеспечивать семью. Спорт денег не приносит, поэтому устроился начальником охраны в АТБ. Там приличная зарплата. Теперь заниматься в спортзале может себе позволить раз в неделю", – говорит.

Игорь Евтушенко тренируется ежедневно по 2–3 часа в своем клубе:

"Ко мне на занятия приходят 13 человек. Не каждый стремится выступать на соревнованиях. Некоторые делают это просто для себя, чтобы стать сильнее и выносливее. Никаких оговорок к весу или физическому состоянию нет. Главное — желание. Возрастных ограничений тоже нет. Приходят не только ребята. Например, Кристина занимается со дня основания клуба. Выигрывала много турниров в Украине и за рубежом, стала чемпионкой Румынии. Моя жена тоже приходит на тренировку, но она — в команде поддержки".

В октябре чемпион Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк решил продать золотую медаль, которую выиграл в греко-римской борьбе. Планировал провести аукцион, а вырученные деньги передать на благотворительность.