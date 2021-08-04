Заместителя погибшего Шишова не пустили в Украину - в СБУ назвали причину

СБУ запретила въезд Родиону Батулина. Фото: t.me/beldomua.

Решение о запрете въезда в Украину гражданину Республики Беларусь Родиону Батулину приняли на основе аргументированных данных, что это лицо может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Запрет вынесли 23 июля 2021 года, сообщила пресс-служба СБУ.

"Родион Батулин (заместитель погибшего председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. - Gazeta.ua) известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранительными органами", - рассказали в СБУ "РБК-Украина".

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Утром 4 августа Радиона Батулина не пустили в Украину и запретили въезд на три года. Произошло это на пограничном пункте "Устилуг". Возвращался Батулин из Евросоюза, где решал вопросы с документами. Выехал туда 14 июля 2021 года. После известия о смерти Виталия Шишова первым автобусом решил вернуться в Киев.