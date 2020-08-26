Заместитель госсекретаря США прибыл в Киев

Биген посещает Вильнюс (Литва), Москву (Россия) и Киев, где встречается с высшими представителями власти. Фото: Twitter / U.S. Embassy Kyiv

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Стивен Биген прибыл в Киев.

Об этом сообщает посольство США в Киеве Twitter.

"Заместитель Государственного секретаря США Стивен Е. Биген прибыл в Киев! Нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Венедиктов собираются углублять международно-правовое сотрудничество с Турцией

Как отмечается, в течение 24-27 августа Биген посещает Вильнюс (Литва), Москву (Россия) и Киев, где встречается с высшими представителями власти, с целью обсуждения круга региональных и международных вопросов. 27 августа он отправится в Вену (Австрия), чтобы встретиться с коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и обсудить вопросы, связанные с региональной и прав человека.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська встретилась с первым заместителем госсекретаря США Стивеном БИГАНЬ. Они обсудили политический кризис в Беларуси, а также Тихановська поблагодарила Соединенны.