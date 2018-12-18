Закрывают пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей

Власти Польши закроет пешеходный пункт пропуска в Угринове. Фото: "Цензор"

Власти Польши с нового года закроет пешеходный пункт пропуска в Угринове.

Границу там можно будет пересечь только на автомобиле или автобусе. Информация об этом размещена на сайте Польской пограничной службы.

Пограничники считают, что характер обустроенной для пешеходного движения инфраструктуры создает угрозы.

"В конце года заканчивается действие пилотного проекта пешеходного пересечения границы на автомобильном пункте пропуска "Долгобичув-Угринов". Временный характер обустроенной для пешеходного движения инфраструктуры создает много угроз и не позволяет продлить действие пилотного проекта в его нынешнем виде. Также, несмотря на увеличение времени ожидания пересечения границы людьми, которые путешествуют автобусом, оправданным является использование автобусных переездов по их прямому назначению", - говорится в сообщении

Львовские пограничники еще не получали официальных документов о закрытии перехода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ввели уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

"Действие эксперимента действительно заканчивается. Мы слышали о том, что пешеходный пункт пропуска намерены закрыть, но пока ждем официальных документов от польских коллег", - рассказала пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.

Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" был открыт в 2014 году и предназначен исключительно для пересечения границы автомобильным транспортом. Однако через некоторое время там обустроили пешеходный пункт пропуска.

В Украине открыли первое уголовное производство из-за незаконного пересечения государственной границы. Об этом в Facebook рассказал председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал.