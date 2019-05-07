Закрыли известные пиратские интернет-ресурсы

Автор: cyberpolice.gov.ua Департамент киберполиции прекратил деятельность четырех пиратских интернет-ресурсов

Департамент киберполиции прекратил деятельность 4 пиратских интернет-ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины, по процессуальному руководству Генеральной прокуратуры Украины прекратили деятельность 4 пиратских интернет-ресурсов: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top", - сообщили в кибер полиции.

Ежедневно эти сайты насчитывали более 100 тыс. просмотров, а сайт kinogo.co.ua является одним из самых известных пиратских ресурсов в поисковых системах сети Интернет.

Кроме того, злоумышленники ежемесячно зарабатывали несколько тысяч долларов на рекламе, размещенной на этих сайтах.

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Полицейские провели обыски по месту администрирования пиратских ресурсов, а также по адресам проживания подозреваемых.

Также обыск проведен на рабочем месте одного из фигурантов дела - в служебном помещении одного из региональных управлений Государственной фискальной службы Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Злоумышленникам грозит штраф или лишение свободы до 6 лет.

Кибератак на Центральную избирательную комиссию во время второго тура выборов президента Украины не было.