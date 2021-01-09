Закрылась крупнейшая в мире озоновая дыра

Над Антарктидой закрылась озоновая дыра. Фото: Укринформ

Над Антарктидой закрылась самая большая в истории озоновая дыра.

Дыра увеличивалась в размерах с середины августа, а ее максимальный размер в 24,8 млн км² был зафиксирован 20 сентября 2020 года, сообщила Всемирная метеорологическая организация на официальном сайте.

По версии специалистов, дыра оказалось закрытой из-за метеорологических условий и присутствия озоноразрушающих веществ в атмосфере.

"Это была самая продолжительная и одна из самых больших и глубоких дыр с момента начала мониторинга озонового слоя 40 лет назад. Его приводили в движение сильный, стабильный и холодный полярный ветер и очень низкие температуры в стратосфере", – говорят в организации.

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Отмечают позитивную тенденцию с восстановлением озонового слоя нашей планеты, который защищает Землю от солнечной радиации. Ожидается, что через 40 лет количество озона над Антарктидой вернется к уровню 1980 года.