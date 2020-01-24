Законопроект о дезинформации: в ОБСЕ обеспокоены

ОБСЕ обеспокоена минкультом. Фото: Факты

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир выразил обеспокоенность из-за предложенного Минкультом законопроекта по урегулированию деятельности медиа в Украине.

"Необходимость борьбы с дезинформацией мне ясна, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг него. Однако не следует этого делать за счет свободы СМИ, влияния государства на медиа-контент и организации журналистской деятельности в стране", - цитирует его слова пресс-служба ОБСЕ.

Тем более что действующее украинское законодательство уже предусматривает механизмы противодействия общественно опасной информации.

"Борьба с дезинформацией оправданна. Однако право на свободу выражения, закрепленное в Конституции Украины и ее обязательствах перед ОБСЕ, а также в ее международных обязательствах, следует полностью соблюдать", говорит Дезир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина улучшила позицию в рейтинге демократии

Министерство культуры, молодежи и спорта обнародовало сравнительную таблицу к так называемому законопроекту "о дезинформации", предлагает его обсудить. В проекте, в частности, предлагают определение "дезинформации", "национального информационного пространства", разграничивают понятия "журналист" и "профессиональный журналист".