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Закончилась основная сессия ВНО

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Закончилась основная сессия ВНО
В Украине закончилось ВНО. Фото: Сегодня

Состоялось тестирование по географии, которым закончилась основная сессия внешнего независимого оценивания.

"По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по географии приняли 115 тыс 949 человек, что составляет 66% от общего количества зарегистрированных", - сообщает Украинский центр оценивания качества образования ..

25 участников ВНО не были допущены к тестированию из-за опоздания/отсутствия документа, удостоверяющего личность; 8 - из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 41 общественный наблюдатель.

Наибольшая явка участников на пункты тестирования по географии зафиксирована в Черниговской области - 75,71%, наименьшая в Черновицкой - 47,80%.

В этом году Верховная Рада приняла закон об освобождении соискателей полного общего среднего образования 2021 года от обязательного прохождения Государственной итоговой аттестации в форме ВНО. Участники ЕГЭ, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания по географии по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения и времени, необходимого на доставку документов) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

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Основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 началась 21 мая тестированием по химии, его составляли 9885 человек. 24 мая состоялось тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам - его составляли 2433 человека. На ВНО по английскому языку зарегистрировались более 146 000 человек.

В 2021 году абитуриенты могут составлять пять предметов ВНО, четыре из них - ГНА в форме ВНО. Регистрация на ВНО / ГНА продолжалась с 1 февраля по 5 марта.

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