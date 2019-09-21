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суббота, 21 сентября 2019 11:26

Закон о пенсионном возрасте Рада пересмотрит

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Пенсионный возраст для женщин хотят снизить 55 лет при условии, что рабочий стаж насчитывает 30 лет.

Соответствующий законопроект с предложениями президента Владимира Зеленского должна рассмотреть Верховная Рада. Об этом говорится на сайте парламента.

Речь идет о проекте №0972 "О внесении изменений в закон Украины" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "(относительно усовершенствования пенсионного обеспечения)".

В сопроводительной записке отмечается, что было предложено продлить до 1 января 2022 право досрочного выхода на пенсию в 55 лет женщинам, имеющим не менее 30 лет страхового стажа и при условии увольнения с работы.

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Также отмечено, что по статье 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" было установлено, что для исчисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами в период до 1 января 2016 года или в случае, если страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается заработная плата (доход) за любые -Какие 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов.

Законопроектом предлагается продлить срок подачи этой справки до 1 января 2022 года.

Автор законопроекта - Юрий Шухевич, нардеп восьмого созыва ВРУ из фракции "Радикальной партии".

 

Пенсионный возраст для женщин постепенно повышают с 2011-го. Ежегодно он увеличивается на 6 месяцев. До 2021-го составит 60 лет. Но время выхода на пенсию зависит от даты рождения человека. В 2019-м пенсию в 59 лет смогут получать те, кто родился не позднее 30 сентября 1960 года.

Мужчины, которые не имеют необходимого стажа, могут выйти на пенсию в 63 или 65 лет. Для них пенсионный возраст будут увеличивать вплоть до 2028-го.

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