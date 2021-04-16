"Заказывали такси, чтобы добраться на другую сторону улицы" - украинка об опыте жизни в четырех странах

Фото: предоставлено Еленой Алексевой

Украинка Елена Алексеева сумела пожить в Польше, Египте, Казахстане, а сейчас живет в Швеции. Женщина приняла ислам, а затем вышла замуж за мусульманина. Об опыте жизни в разных странах рассказала Gazeta.ua

"Все началось с Польши еще 9 лет назад. Тогда друзья предложили, что есть возможность пожить в этой стране, а они пообещали помочь с визами. Попала на работу в брокерскую фирму, в которой хорошо отработала почти 5 лет. Это был самый длинный период жизни в одной стране. От фирмы предложили поехать в Египет, чтобы там открыть новый офис", - рассказывает Елена.

Украинка начала открывать новый офис в Каире. Говорит переезд в роли работодателя гораздо тяжелее, чем в роли работника.

"На наших плечах было открытие офиса. Но египтяне слишком медлительны и все дела откладывают на потом. Любимая их пословица "Завтра, дай Бог"" И это может длиться от нескольких дней до нескольких лет Назад, когда мы заказали мебель и рассчитывали на них за неделю, получили значительно позже", - говорит украинка.

В Египте дешевое и качественное жилье. Можно снять виллу с бассейном за цену однокомнатной квартиры в Европе. Дешевые продукты и услуги.

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"Меня удивляло, что в многомиллионном городе нет пешеходных переходов. Если надо перейти улицу, должен бросаться в поток транспорта, чуть ли не под колеса машин. Иногда заказывали такси, чтобы перебраться с одного конца улицы на другой", - говорит Елена.

Затем Елена переехала в Алма - Аты в Казахстан открывать новый офис компании. Говорит, что для украинки это привычная страна, потому что там похож менталитет, близкий язык, традиции.

"Что необычно, то очень проблемное открытие документов. Например, люди из нашей компании открывали визы в ОАЭ, то это обошлось им дешевле и проще, чем нам. В Казахстане трудно эмигранту легализоваться. Таких виз, как нам была нужна, дают 5 за год на всю страну. Это очень дорого. Зато очень дешевые услуги. Почти каждую неделю там могла позволить себе ходить на маникюр или пользоваться услугами такси", - добавляет.

Сейчас украинка живет в Стокгольме со своим мужем. До того приняла ислам, потом вышла замуж. Муж видел ее до замужества лишь по видеосвязи.

"Решение изменить религию было сознательным. В первую очередь из-за того, что мне стала интересна эта религия. Здесь много тех законов, которые мне импонируют. Я надела хиджаб, а потом нашла мужа и мы поженились"

Говорит смена религии и хиджаб никак не повлияли на ее социальную жизнь. Она дальше активна. В Швеции на эту одежду мало обращают внимание. А самой Елене комфортно.

Надежда Дудник семь лет живет в городе Доха в Катаре. Два года назад вышла замуж за местного мужчину. Но попала в страну как заробитчанка.