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четверг, 05 сентября 2019 23:49

Зайцева из колонии может уйти в отпуск

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Зайцева из колонии может уйти в отпуск
Убийца 6 человек попала в "элитную колонию". Фото: РБК-Украина

Виновница смертельного ДТП в Харькове на Сумской Алена Зайцева, приговоренная к 10 годам заключения, будет отбывать срок в исправительном учреждении из-за отсутствия подходящей колонии.

"Зайцеву осудили за преступление, совершенное по неосторожности – по статье 286. Исправительных колоний для содержания женщин, которые впервые совершили преступление по неосторожности, в Украине нет.

Поэтому на базе Покровского исправительного центра создали сектор минимального уровня безопасности для женщин, отбывающих наказание по такой статье. И сектор в Покровском центре – единственный в Украине, потому что сейчас в стране всего 4 женщины, включая Зайцеву, отбывают наказание за преступления по неосторожности", – пояснили в пресс-службе Государственной уголовно-исправительной службы Украины.

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Харьковчанка будет жить в одном помещении с этими женщинами. С остальными заключенных исправительного центра она пересекаться не будет.

Сектор, где проведет следующие годы виновница ДТП, рассчитан на 15 человек. В нем два спальных помещения со свежим ремонтом, санузел с бойлером и стиральной машинкой и свой прогулочный дворик.

Трижды в неделю девушка в сопровождении сможет сходить в магазин. Кроме того, она сможет дальше учиться в вузе, но только дистанционно.

Один раз в год Зайцева сможет съездить в отпуск, но только по месту прописки, в Харьков, на 14 дней и при условии, если будет хорошо себя вести и работать (Покровский исправительный центр специализируется на швейном производстве).

"Когда осужденная приезжает в отпуск, она сразу же идет в орган пробации, регистрируется и ежедневно должна отмечаться у инспектора. Если она пропустит хоть один день, то ее принудительно привезут в исправительный центр и больше она уже не получит отпуск никогда. За границу осужденная тоже не сможет свободно выехать – у нее нет загранпаспорта", – добавили в пресс-службе.

Жнщинам, отбывающим срок в этом секторе, нельзя пользоваться своим мобильным телефоном, а общаться с родными они могут в специальных переговорных комнатах.

В центре Харькова 18 октября 2017 года на улице Сумской случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.

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