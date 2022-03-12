Захватили штаб гуманитарной помощи

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В Мелитополе оккупанты оцепили штаб помощи.

"В городе нет связи... Захвачен штаб помощи у БК Шевченко. Здание оцеплено солдатами", - говорится в сообщении активистки Татьяны Кумок.

Штаб Газаева остается единственным украинским штабом, помогающим горожанам. Штаб работает.

Кумок также заявила, что активисты, следившие за охраной общественного порядка, запретили выходить в комендантский час для охраны города.

"На площади Победы стоит очередь, которой обещали гуманитарку в 9:30 машин не было, и в город, по моим данным, они не заезжали", - написала Кумок.

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В 12:00 люди традиционно встретились на площади Победы. Завтра в 10.00 мещане собираются у дома РГА, чтобы напомнить российским солдатам, что их никто не звал "спасать" украинцев и мелитопольцы не отдают "своих".

Около 10 вооруженных людей похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, надев ему на голову черный мешок. Оккупанты инкриминируют ему финансирование террористических организаций.