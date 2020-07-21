Захват заложников в Луцке: жена террориста поговорила с журналистами

Жена террориста прокомментировала ситуацию. Фото: tsn.ua

Жена Максима Кривоша, который сегодня захватил автобус с пассажирами в Луцке до сих пор удерживает их, ответила на несколько вопросов журналистов, в телефонном разговоре.

Женщина сразу заметила, что не дает комментариев, но не возражала, связанная с Кривошем, сообщает ТСН.

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"Мы не живем вместе, - уточнила она. - Я далеко и не думаю информацию. До свидания ", - сказала она.

Министерство внутренних дел освободило трех заложников, которых держал в автобусе луцкий террорист Максим Кривошей. Среди освобожденных - женщина, подросток и молодая беременная.