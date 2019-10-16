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среда, 16 октября 2019 14:27

Загрязнение воздуха повлекло 400 тыс. смертей

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Загрязнение воздуха повлекло 400 тыс. смертей
Почти каждый житель большого города испытывает влияние загрязненного воздуха. Фото: pxhere.com.

Загрязнение воздуха в 2016-м повлекло около 400 тыс. преждевременных смертей в Европе.

О таком количестве смертей свидетельствуют последние данные Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA), сообщает РБК-Украина.

Согласно данным, почти каждый европейский житель города испытывает влияние загрязнения, превышает здоровый уровень.

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Автор доклада Альберто Гонсалес Ортис рассказал о медленное падение уровня опасных частиц в воздухе европейских городов.

"Мы еще не достигли стандартов ЕС, и, конечно, мы далеко не достигаем стандартов ВОЗ", - сказал Ортис.

Киев вошел в топ-список городов мира с самыми большими пробками по версии ежегодного рейтинга The TomTom Traffic Index. В украинской столице автомобили проводят в пути в среднем на 46% больше времени из-за пробок и тянучек. На первом месте - индийский Мумбаи с 65%. По загруженности дорог Киев входит в топ-5 городов Европы, уступая только Москве, Стамбулу, Бухаресту и Санкт-Петербургу.

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