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среда, 12 июня 2019 17:41

Загрязнение реки Рось: химикатов в 200 раз больше нормы

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Загрязнение реки Рось: химикатов в 200 раз больше нормы
В водоеме "Нижний пруд", в который непосредственно попали ядохимикаты, концентрация гербицидов превышена от 200 до 600 раз.

В месте утечки химикатов во время ДТП на берегу притока реки Рось есть превышение допустимого содержания гербицидов в 200-600 раз. В колодцах села Збаржевка Погребищенского района на Винниччине остаточного количества ядохимикатов не обнаружено.

"Согласно результатам исследований, на сегодняшний день в колодезной воде села Збаржевка Погребищенского района не выявлено остаточного количества ядохимикатов. Это свидетельствует о том, что эти вещества не попали в воду. Однако, в водоеме "Нижний пруд", в который непосредственно попали химические соединения в результате ДТП, есть превышение концентрации ядохимикатов. В частности, концентрация гербицида "Тарга Супер" в водоеме превышена от 200 до 600 раз", - сообщил первый заместитель начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области Александр Сорочан.

В пробах воды в местах питьевого водозабора города Белая Церковь, где протекает река Рось, никаких ядохимикатов не обнаружено. Это можно объяснить тем, что в водоеме, в который непосредственно попали вещества, нет сильного течения, чтобы отнести их от места утечки на значительное расстояние.

Качество воды постоянно исследуется и в колодцах села Збаржевка, ведь объекты вдоль загрязненного водоема могут иметь гидравлическую связь с ним через грунтовые воды, что, обычно, не обнаруживается на первом этапе. До сих пор в отобранных пробах воды не было обнаружено остаточного количества пестицидов. Также будет изучаться качество воды и в колодцах населенных пунктов, расположенных ниже по течению загрязненного водоема.

9 июня возле села Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter, перевозивший средства защиты растений, перевернулся на берегу притока реки Рось и загорелся. В результате около 800 л химикатов попало в пруд с дальнейшей утечкой к реке Рось. Было принято решение временно прекратить централизованное водоснабжение города Белая Церковь, н.п. Узин и Фурсы из бассейна реки Рось. Население обеспечивали водой за счет подвоза и существующих бюветов. Также было рекомендовано временно воздержаться от купания и рыбалки в реке Рось и поения скота из нее. Позже Госпродпотребслужба сообщила, что химикаты, которые попали в речку Рось, - малотоксичны.

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Дата
12
июня

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