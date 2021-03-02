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вторник, 02 марта 2021 07:45

Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19

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Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность коек больными Covid-19 составляет 130%. Фото: pixabay.comФото: pixabay.com

В больницах Ивано-Франковска загруженность коек, выделенных для Covid-больных, составляет более 100%. В центральной горбольнице сейчас лечатся 358 пациентов с Covid-19. 100 больных находятся в тяжелом состоянии. 16 человек находятся в реанимации.

Больница просит ректора Национального медуниверситета освободить помещение одной из кафедр, которая расположена в больнице, чтобы дополнительно развернуть примерно 20 коек. Кроме того, в перинатальном центре обустраивают еще одно отделение для больных. Там разместят 40 коек, рассказал заместитель главного врача медучреждения Владимир Вовчук, передает "Общественное Карпаты".

"Ситуация в больнице остается напряженной. Она управляемая, но напряженная. Количество больных и количество госпитализаций не уменьшается. И так еще эта неделя и, возможно, следующая придется работать. У нас есть места, выделенные в одном из отделений на 5 этаже. Есть проблема подобрать персонал, поэтому работаем над этим, чтобы обезопасить. Других вопросов у нас нет – лекарства есть, кислород есть, вот с персоналом нам очень тяжело", - сказал он.

В городской клинической больнице №1 загруженность коек больными Covid-19 составляет 130%, рассказал главный врач Тарас Василик.

"На 200 койках, которые мы развернули для госпитализации пациентов, лежат 249 пациентов. Нам приходится привлекать коридоры и кровати, которые развернуты на базе перинатального центра", - сказал Василик.

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В Украине по состоянию на утро понедельника обнаружили 4285 новых больных коронавирусом. Лидером по количеству заражений стала Винницкая область. Там насчитали 598 новых больных. Далее следуют Ивано-Франковская - 526, ​​Житомирская - 466, Черновицкая - 335 и Львовская - 315 - области.

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