Задождит в трех областях, в остальные регионы пришла жара

В Харькове и в Одессе будет облачно с прояснениями. Фото: pixabay.com

Дожди 25 мая накроют всего три области Украины: Львовскую, Житомирскую и Волынскую.

На остальной территории будет сухо и солнечно, передает "УНИАН". Температура на Закарпатье достигнет +27°С, в Одесской области будет холоднее всего - до +21°С.

В Киеве сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +22°С.

Во Львове во вторник также ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Днем потеплеет до +25°С.

В Луцке будет облачно с прояснениями, дождь, температура днем +24°С.

В Ровно, Черновцах и Тернополе во вторник также облачно с прояснениями, но сухо. Температура днем +24°С.

В Хмельницком и Житомире сегодня будет облачно с прояснениями, днем +22°С.

В Ивано-Франковске 25 мая ожидается облачная с прояснениями погода, днем +27°С.

В Виннице сегодня будет облачно с прояснениями, +13...22°С.

В Черкассах тоже облачно с прояснениями, а днем до +23°С.

В Кропивницком 25 мая солнечно, температура днем до +23°С.

В Полтаве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха в пределах +13...23°С.

В Херсоне во вторник ожидается +25°С, будет также облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, днем потеплеет до +26°С.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура днем установится на уровне +24°С.

В Сумах сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +14...23°С.

В Харькове и в Одессе также облачно с прояснениями, а температура днем +21°С.

В Днепре будет переменная облачность, температура днем +23°С.

В Симферополе во вторник-облачно с прояснениями, температура воздуха в пределах +9...22°С.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность и легкий дождь, температура днем будет достигать +25°С.

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Лето в этом году будет довольно жарким, однако с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины выдастся прохладным, с 6 по 12 число возможен резкий подъем температуры, которая со временем опустится до +22...25°С. Такая погода будет держаться до конца июня.