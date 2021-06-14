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понедельник, 14 июня 2021 15:39

Задолжали зарплату врачам - Зеленский пригрозил увольнением

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Задолжали зарплату врачам - Зеленский пригрозил увольнением
Чиновники понесут персональную ответственность. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский может уволить чиновников за невыплату заработной платы врачам.

О задолженности сообщил сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко на совещании в Офисе президента, пишут в пресс-службе ОП.

"Эта ситуация недопустима для современной цивилизованной страны, особенно сейчас, когда врачи - на передовой борьбы с пандемией", - сказал Зеленский.

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Глава государства заявил, что чиновники понесут персональную ответственность за невыплату зарплат. В частности, пригрозил увольнением.

Кроме этого, Ляшко и премьер-министр Денис Шмыгаль должны срочно погасить задолженность.

1 апреля в этом году стартовал второй этап медреформы. Коммунальные медучреждения получают средства по договорам с НСЗУ - чем больше пациентов, тем лучше финансирование. Больницы имеют финансирование на те услуги, которые предусмотрели в договорах с Национальной службой здоровья Украины.

В рамках реформы действует Программа медицинских гарантий - 27 пакетов бесплатных медуслуг. На ее реализацию выделили 72 млрд грн. Предоставляют бесплатную первичную, госпитальную, экстренную, специализированную амбулаторную и паллиативную помощь и реабилитацию. Также действует полная или частичная оплата препаратов по программе "Доступные лекарства". Направление на бесплатную консультацию узкопрофильных специалистов предоставляет семейный врач.

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