Задержка свыше 2 ч.: Укрзализныця предупредила пассажиров о "сюрпризе"

Погодные условия повлияли на движение поездов. Фото: УЗ

Во вторник, 28 декабря, в Украине с задержкой курсируют некоторые пассажирские и пригородные поезда. Причина - погодные условия.

На 47 мин задерживается поезд №12 Киев - Новоалексеевка. Более чем на 2 ч. - поезд №81 Харьков - Новоалексеевка, сообщила пресс-служба Укрзализныци в Facebook.

"Из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются в пути поезда, которые отправляются из Киева и курсируют в направлении Юга и Запада Украины и обратно", - говорится в сообщении.

Перевозчик призвал следить за новостями по официальным каналам связи компании. В случае возникновения вопросов - звонить в кол-центр Укрзализныци по номеру 0(800) 503 111.

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Сегодня ожидается ухудшение погодных условий. В центральных, восточных областях сильный снег, местами вьюги. В южной части мокрый снег и дождь (ночью сильные осадки), гололедица, налипание мокрого снега. В западных и северных областях умеренный снег.