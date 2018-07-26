Задержка и отмена авиарейса: какие права имеют пассажиры

При задержках чартерных рейсов о туристах должен заботиться туроператор, а не перевозчик. Фото. edinstvennaya.ua

Задержка или отмена долгожданного рейса - это неприятность, с которой может столкнуться каждый турист. Независимо от виновника ситуации, пассажир должен рассчитывать на помощь и комфорт при ожидании.

Как действовать и что требовать от авиакомпании в подобной ситуации, посоветовала "Единственная".

Если рейс задержали, перевозчик обязан предоставить пассажиру информацию о причине форс-мажора. Во-вторых, уделить особое внимание инвалидам и детям без сопровождения.

Исключение составляют чартерные рейсы. Здесь проблемы туристов должен решать компания-туроператор.

В зависимости от продолжительности задержки рейса права пассажира могут различаться. Если вылет откладывается на сутки и более, авиакомпания разместить людей в гостинице, накормить и обеспечить необходимым. Когда вылет задерживают более чем на 5 часов, перевозчик должен возместить цену билета или заменить рейс.

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При отмене рейса туриста должны проинформировать за две недели или раньше. Иначе он может рассчитывать на возмещение билета или подбор другого рейса.

В случае выплаты компенсации ее сумма зависит от дальности полета.

Тысячи пассажиров застряли в киевском аэропорту "Жуляны" 30 июня. Задержали семь рейсов. Люди не могли вылететь в основном в турецкую Анталию и грузинский Батуми. Туристов, которые планировали лететь в египетский Шарм-эль-Шейх, разместили в отеле.