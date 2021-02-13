Задерживается ряд поездов

Укрзализныця предупреждает о задержке поездов. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

13 февраля из-за сложных погодных условий в Украине задерживаются ряд поездов.

В частности, сегодня ночью с опозданием пришел поезд №731 Киев - Запорожье. Он задержался в пути на 2 часа. Для 35 пассажиров этого поезда, направлявшихся в Международный аэропорт "Борисполь", оперативно организовали дополнительный рейс экспресса, сообщают в Укрзализныце.

Также было задержано отправление поезда Киев - Рахов, чтобы на него успели осуществить пересадку 5 пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали регионы с наиболее высокими шатрами снега

Кроме того, утром 13 февраля с опозданием на 1 час 18 мин идет поезд №8 Черновцы - Киев. В нем 8 пассажиров, следующих в Международный аэропорт "Борисполь". Чтобы они успели на пересадку, для них будет задержано отправление экспресса до 10:30.

Также с задержкой идет поезд №102 Херсон - Киев из-за обнаруженного дефекта колеса. Пассажиров плацкартного вагона, подлежащего замене, пересадят в купейные вагоны.

Другие поезда следуют по расписанию, несмотря на сложные погодные условия. При необходимости для всех пассажиров будут организованы удобные пересадки и созданы комфортные условия ожидания на рейсы, что сбиваться с графика.

Накануне, 12 февраля из-за плохой погоды 2 поезда шли с опозданием. Задерживались поезд №14 Солотвино - Киев и №142 Львов - Бахмут на 6 и 5 часов соответственно.