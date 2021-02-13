Задерживается ряд поездов

 
Ексклюзивы
1/5
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 117
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 4680
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 135
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 243
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 909
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 198
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 360
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1377
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 477
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 630
Фото
Все фото
4
7
16
3
7
Украинские моряки вернулись из пиратского плена
Украинские моряки вернулись из пиратского плена
Показали романтическую атмосферу под Офисом президента
Показали романтическую атмосферу под Офисом президента
Сугробы, лед и пробки: как непогода поиздевалась из украинских городов
Сугробы, лед и пробки: как непогода поиздевалась из украинских городов
Четвероклассники вынуждены сравнивать фильтры сигарет - родители возмущены
Четвероклассники вынуждены сравнивать фильтры сигарет - родители возмущены
Китайский Новый год: чем задобрить рогатый символ года
Китайский Новый год: чем задобрить рогатый символ года
Видео
Все видео
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 198
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 360
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1377
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 450
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 513
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 февраля 2021
Просмотров: 450
Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз
Хлопчик Яша бавиться у дворі. Відчиняється кватирка, і з неї долинає голос: – Яшенько, тобі час додому! Хлопчик задирає голову: ...
суббота, 13 февраля 2021 14:35

Задерживается ряд поездов

  Комментировать
Задерживается ряд поездов
Укрзализныця предупреждает о задержке поездов. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

13 февраля из-за сложных погодных условий в Украине задерживаются ряд поездов.

В частности, сегодня ночью с опозданием пришел поезд №731 Киев - Запорожье. Он задержался в пути на 2 часа. Для 35 пассажиров этого поезда, направлявшихся в Международный аэропорт "Борисполь", оперативно организовали дополнительный рейс экспресса, сообщают в Укрзализныце.

Также было задержано отправление поезда Киев - Рахов, чтобы на него успели осуществить пересадку 5 пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали регионы с наиболее высокими шатрами снега

Кроме того, утром 13 февраля с опозданием на 1 час 18 мин идет поезд №8 Черновцы - Киев. В нем 8 пассажиров, следующих в Международный аэропорт "Борисполь". Чтобы они успели на пересадку, для них будет задержано отправление экспресса до 10:30.

Также с задержкой идет поезд №102 Херсон - Киев из-за обнаруженного дефекта колеса. Пассажиров плацкартного вагона, подлежащего замене, пересадят в купейные вагоны.

Другие поезда следуют по расписанию, несмотря на сложные погодные условия. При необходимости для всех пассажиров будут организованы удобные пересадки и созданы комфортные условия ожидания на рейсы, что сбиваться с графика.

Накануне, 12 февраля из-за плохой погоды 2 поезда шли с опозданием. Задерживались поезд №14 Солотвино - Киев и №142 Львов - Бахмут на 6 и 5 часов соответственно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Задерживается ряд поездов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Эталон женской красоты - на свет появилась Барби

Картинку выпустили из коробки -

Самое читаемое
Модель Playboy эротично отомстила авиакомпании, раздевшись на борту
Модель Playboy эротично отомстила авиакомпании, раздевшись на борту
3
 Просмотров: 12825
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
5
 Просмотров: 10773
Воссоздали последний день жизни 15-летнего парня, которого нашли мертвым
Воссоздали последний день жизни 15-летнего парня, которого нашли мертвым Просмотров: 9765
Эротические позы и Астафьева без бюстгальтера. Чем щеголяли звезды на этой неделе
Эротические позы и Астафьева без бюстгальтера. Чем щеголяли звезды на этой неделе
5
 Просмотров: 9036
Пышные формы: 5 моделей plus size, которые сломали шаблоны
Пышные формы: 5 моделей plus size, которые сломали шаблоны
5
 Просмотров: 8847
Общество
Эталон женской красоты - на свет появилась Барби
Эталон женской красоты - на свет появилась Барби
 Просмотров: 81
Украинские моряки вернулись из пиратского плена
Украинские моряки вернулись из пиратского плена
4
 Просмотров: 108
Картинку выпустили из коробки -
Картинку выпустили из коробки -
 Просмотров: 72
Спасатели предупредили об опасности схода лавин: названы области
Спасатели предупредили об опасности схода лавин: названы области Просмотров: 54
На смену снежном апокалипсису идет морозный: где ждать -30
На смену снежном апокалипсису идет морозный: где ждать -30 Просмотров: 1710
Больше всего комментируют
5
О санкциях против Януковича надо спрашивать с Порошенко
2
Саакашвили депортировали в Польшу
2
Ермак рассказал о шансах Витренко войти в правительство
1
У Кличко отреагировали на возвращение советского названия просп. Бандеры
1
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Голосов: 55186
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть