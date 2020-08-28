Задержанный в США спецназовец признался в сотрудничестве с Россией

Бывшему военному грозит пожизненное заключение по обвинению в разглашении военной тайны. Фото: pexels.com

Арестованный неделю назад бывший "зеленый берет" Питер Деббинс признался в сотрудничестве с российскими спецслужбами и передаче секретных данных Службе внешней разведки России.

Об этом сообщил помощник прокурора США Томас Тракслер, передает The Washington Post.

"Я чувствовал себя мессией в отношении России, представлял, что собираюсь освободить ее от репрессивного правительства. Поэтому я был доволен, когда они обратились ко мне. Кроме того, я беспокоился, что они навредят семье жены", - говорится в письменном заявлении Деббинса, озвученной Тракслером на судебном заседании.

Экс-спецназовцу грозит пожизненное заключение по обвинению в разглашении военной тайны.

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Впервые российская разведка обратилась к Деббинсу, когда он был членом Корпуса подготовки офицеров запаса и учился за рубежом в Челябинске. Там он познакомился с будущей женой, отец которой был полковником ВВС России. По данным правительства США, он вступил в сговор с российской разведкой в период с декабря 1996-го по январь 2011 года. Он передавал сведения о дислокации своего подразделения в Южной Корее, Азербайджане и Грузии.