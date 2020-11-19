Задержали военного, который выращивал дома каннабис: фото

В Одесской области задержали пограничника, который организовал у себя дома производство наркотиков.

Об этом сообщили в специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона Украины.

"По данным следствия, военнослужащий-контрактник организовал у себя дома производство и подготовку к продаже значительного количества особо опасного наркотического средства, оборот которого запрещен", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факт сбыта указанным военнослужащим гражданскому лицу 2,4 грамма каннабиса.

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Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта и его сообщника правоохранители также обнаружили и изъяли вещества растительного происхождения, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Сейчас продолжаются следственные действия. Готовится ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде домашнего ареста.

Инспектора патрульной полиции Черновицкой области, который организовал незаконный сбыт наркотиков, разоблачили следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, находится в городе Хмельницком.