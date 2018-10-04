Задержали военкома, который требовал взятку с призывника

Военкома поймали на получении взятки. Фото: СБУ

В Хмельницкой области на взятке задержали руководителя одного из объединенных районных военных комиссариатов.

Оперативники выяснили, что подполковник требовал от местного жителя тысячу долларов США. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"За указанную сумму чиновник обещал содействие в уклонении от призыва и прохождении срочной военной службы сына мужчины. Правоохранители задержали военкома на одной из улиц райцентра в собственном автомобиле после получения всей суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье о вымогательстве взятки. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Военкома поймали на получении взятки. Фото: СБУ

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его сыну - экс-нардепу Алексею в получении взятки более чем 140 млн грн. Об этом заявили в ГПУ.