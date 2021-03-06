Задержали вандалов, которые обезглавили памятник Шевченко

Злочин вчинили в переддень ювілею Тараса Шевченка. Фото: Facebook

В Ивано-Франковской области задержали вандалов, которые повредили памятник Тарасу Шевченко.

Ими оказались двое 18-летних местных жителей. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.

"Правоохранители установили личности двух местных жителей, которые сняли голову с бюста Шевченко и поставили ее у памятника. Их действия квалифицируют по статье о хулиганстве", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.

В Умани Черкасской области вандалы повредили стелу погибшим участникам войны в Донбассе. Со стелы сорвали 3 фотографии погибших и сломали прожектор для подсветки обелиска Славы.