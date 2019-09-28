Задержали участника международной наркогруппировки

На границе с Крымом задержали участника международной наркотической группировки "Химпром". Фото: Prm

Правоохранители задержали на границе с Крымом участника международной наркотической группировки "Химпром".

Злоумышленник хотел уехать на полуостров, чтобы избежать уголовной ответственности. Мужчину задержали на пункте пропуска "Каланчак" сотрудники СБУ. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Задержанный занимался запугиванием свидетелей и совершил немало преступлений.

"Непосредственно осуществлял запугивание свидетелей противоправной деятельности наркогруппировки, в частности, путем поджога квартир и обстрелов частных домов из гранатометов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Годами скрывался под чужими именами: задержали опасного педофила

Злоумышленнику объявлено подозрение в "создании преступной организации". Сейчас он находится в следственном изоляторе, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Один из нападавших на экс-нардепа Мустафу Найем Магомед-Амин Саитова вернулся в Украину. Мужчину сразу задержали.