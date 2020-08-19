Задержали "псевдоминера" двух посольств

В Киеве задержали "псевдоминера". Фото: Обозреватель

В Киеве задержан гражданин Армении, который сообщил в полицию ложную информацию о минировании двух посольств.

46-летнему псевдоминеру сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 259 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, информирует пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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В субботу, 1 августа правонарушитель с собственного мобильного телефона совершил два телефонных звонка на линию "102" и предоставил сообщение о минировании зданий посольств США и республики Турция в Украине. Полиция проверила посольства и не нашла в них взрывчатых материалов и устройств.