Задержали подозреваемых в убийстве Шеремета

Задержали фигурантов по делу об убийстве Павла Шеремета. Фото: 5.ua

С согласия Генпрокуратуры 12 декабря следователи задержали и объявляют подозрение фигурантам дела об убийстве Павле Шеремета.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил об этом в Facebook.

"Только Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела. Спасибо за службу", - говорится в заметке.

Учитывая общественное значение этого дела, в МВД созывают срочный брифинг. Там обещают предоставить всю возможную информацию о ходе расследования.

Начало брифинга анонсируют в промежутке между 16:30 и 17:00. Планируют онлайн-трансляцию.

По словам Авакова, в деле об убийстве Шеремета идут активные следственные действия, суд вскоре должен избрать подозреваемым меры пресечения.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве в результате взрыва автомобиля.

В доме автора гимна Сил Специальных Операций, известного музыканта и военного Андрея Антоненко проводят обыск. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прям сейчас. В мое во дворе. Будет обыск. Хелп", - написал военнослужащий.