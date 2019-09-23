Задержали нападавшего на экс-нардепа Мустафу Найема

18 февраля 2019 года, через десять месяцев после нападения, официально стало известно, что Саитова Магомед есть в учете Генерального секретариата МОУП-Интерпол с "красной" карточкой, то есть с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину, сообщил он в Facebook Фото: liga.net

Один из нападавших на экс-нардепа Мустафу Найема Магомед-Амин Саитов вернулся в Украину. Об этом заявил адвокат Маси Найем.

18 февраля 2019-го через 10 месяцев после нападения официально стало известно, что Саитова Магомед есть в учете Генерального секретариата МОУП-Интерпол с "красной" карточкой, то есть с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину, сообщил он в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Найема пригласили на должность в Укроборонпроме

Саитова задержали. В понедельник, 23 сентября, состоится судебное заседание по ходатайству прокуратуры города Киева о применении ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Нападение на нардепа Мустафу Найема произошло 30 апреля 2018-го в центре Киева. По словам нардепа, дорожный конфликт перерос в драку, во время которой ему сломали челюсть.