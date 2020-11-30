Задержали иностранца, который незаконно снял полмиллиона с банковских карточек

В Киеве задержали иностранца, который незаконно снял с банковских карточек около 500 тыс. гривен. Фото: Нацполиция

В столице задержали злоумышленника, который использовал скиминговое оборудования для считывания данных банковских карточек.

Далее он изготавливал компрометируемого карточки, с которых снимал наличные. Таким образом он присвоил около полумиллиона гривен. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

"33-летний мужчина изготавливал и устанавливал в банкоматы скимминга устройства для считывания информации с банковских карт. Далее благодаря прибора для программирования магнитных лент карт, он создавал компрометируемого банковские карточки клиентов, из которых снимал наличные", - установили правоохранители.

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По предварительной информации установлено, что таким образом злоумышленник присвоил около полумиллиона гривен.

"По месту проживания фигуранта правоохранители изъяли микро-видеокамеры, устройства для считывания банковских карт и инструменты для их изготовления, накладки для крепления скимминговых устройств, банковские карты, мобильные телефоны и сим-карты. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований", - рассказали в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

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