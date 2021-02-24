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среда, 24 февраля 2021 20:20

Задержали "эксперта", который работал в пользу спецслужб РФ
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СБУ сообщила о подозрении военно-политическому "эксперту", который работал в интересах российских спецслужб.

По заданию кураторов злоумышленник создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов и блоггеры, которые финансировались из РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российского "Первого канала" и агентства "News Front".

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Он лично участвовал в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах и способствовал разжиганию межнациональной вражды. Пропагандист систематически получал за это деньги от заказчиков.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

По данным следствия, "эксперт" принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны РФ.

"Ему сообщили о подозрении по ст. 111 Госизмена, ст. 161 Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, нацпринадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", - говорится в сообщении.

В СБУ не сообщают имя подозреваемого, однако на опубликованных спецслужбой фото и видеокадрах фигурирует Юрий Дудкин.

В Харькове задержали мужчину, который собирал секретные данные о военных разработках. Работника компании в Николаеве завербовала ФСБ РФ.

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