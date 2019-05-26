Задержали 2 активистов за акцию против Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранителей не задерживать протестующих на улицах Украины, если они не нарушают закон. Фото: www.rbc.ua

В Ровно двое активистов доставили в отделение полиции за митинг против президента Владимира Зеленского. Одна из них была несовершеннолетней.

Об этом сообщает UA:Ровно.

В полиции оказались 20-летний парень и 16-летняя девушка, у которых на одном из плакатов было написано за импичмент новому президенту. По словам участницы пикета Дарьи Коцюрубы, сначала в ее адрес поступили угрозы от прохожей, а затем к ним подошел полицейский.

"Меня и моего друга лично не удовлетворили назначения кварталовцев и люстрированых людей на государственные должности. Также выступления президента на русском языке на территории Украины. У нас было написано на плакатах: "Украина - вне закона", "Импичмент президенту", "Не кумовство, а по-братски", - рассказала девушка.

По ее словам, в отделении полиции она сидела около двух часов, после чего к ней пришла женщина-правоохранитель и позвала давать показания.

"Я не пошла, я вышла на улицу, потому что была без матери и не была особенно задержанной. Она начала мне преграждать дорогу. Я не могла пройти. Она начала кричать на меня. Она начала звонить своему "главному", как она сказала. Он пришел и сказал мне, что я все же задержана. Они кричали на меня, давили", - рассказывает Дар 'я Коцюруба. Позже ее из отделения полиции забрала мать.

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Заместитель начальника Ровенского горотдела полиции Иван Телега пояснил, что граждане обратились в полиции в связи с тем, что два человека проводили митинг на Майдане Независимости с целью дискредитации президента Украины. В результате проверки на месте пикета обнаружили двух несовершеннолетних с плакатами.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранителей не задерживать протестующих на улицах Украины, если они не нарушают закон. Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что девушку и парня, которые устроили протест против него в Ровно, не задерживали, но считает, что в отношении них правоохранители должны были действовать мягче.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выразила возмущение задержанием активистов и напомнила.

"Пять предыдущих лет Банковую (Администрация президента), Совет, Кабинет министров, обладминистрации чуть ли не ежедневно пикетировали, объявляли голодовки, разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы, забросали игрушечными свиньями, и это иногда бывали довольно агрессивны, а не тихие акции. По-разному вели себя участники митинга, это была демократия. Всех этих митингующих против "барыг" не трогали... Выражаю возмущение задержанием двух несовершеннолетних в Киеве. Готовлю запрос в Нацполицию", - написала она в Facebook.

21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.