"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу

Константин Батозский: Наша власть должна осознать, что достичь быстрого мира не удастся. Фото: ВВС

Россия стремится превратить себя в посредника, а не участника и виновника войны на Донбассе.

Об этом в комментарии Gazeta.ua говорит политолог Константин Батозский, комментируя слова президента РФ Владимира Путина. На пресс-конференции он заявил, что оккупационные администрации на Донбассе являются законными, а Киев должен договариваться именно с ними об урегулировании ситуации в регионе.

"РФ никоим образом не меняет свою позицию. Она является последовательной, не намерена поддержать стремление Владимира Зеленского по достижению мира. В дальнейшем легко можно спрогнозировать действия Российской Федерации на Донбассе. Они будут вести себя как в Абхазии и Южной Осетии. Кремль признает суверенитет этих оккупационных администраций, заключит с ними соглашения. И легально, с точки зрения Москвы, разместит на Донбассе свой военный контингент. Таким образом фактически зацементирует оккупацию", - объясняет Константин Батозский.

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Для россиян очень важно доказать всему миру, что в Украине гражданская война, отмечает эксперт.

"Мол, они просто поддержали угнетенную часть населения, которая страдает от киевской хунты.

Наша власть должна осознать, что достичь быстрого мира не удастся. Надо консолидировать усилия и готовиться к дальнейшей борьбе. Не сможем договориться с Кремлем, не потеряв государственность", - добавляет он.

19 декабря началась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.