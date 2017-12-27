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среда, 27 декабря 2017 20:23

Забужко рассказала, как украинцев подталкивают к "завтраку на границе" с Россией

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Забужко рассказала, как украинцев подталкивают к &quot;завтраку на границе&quot; с Россией
Оксана Забужко: Есть общая логика исторического процесса. За ней Россия, как последняя ресурсная империя, должна развалиться. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

Пропаганда, что с Россией воевать бессмысленно, не продвинулось ни на шаг.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала писательница Оксана Забужко.

"Я прямо в том заинтересована, чтобы в стране была аудитория, которая отличала бы чистое золото от подделки. И с этих позиций я и оцениваю удачность или неудачность года - по тому, насколько мы даем или не даем себя обмануть. Насколько сопротивляемся врагу в информационной войне. Ведь она продолжается все время, и то в одностороннем порядке. Пробуют украинцев уморить депрессией, рассказывают, как у нас "всьо плохо", стараются внушить мысль, что воевать против России бессмысленно. подталкивают, всеми ресурсами и способами, к "завтрака на границе" (россиянка Ольга Поляков инициировала эту акцию, чтобы показать: мол, войну устроили политики, а россияне и украинцы - братья, и что "это все не между людьми". 9 мая 2016-го украинцев и россиян, которые подали заявку на участие в акции, сводили в случайные пары для общения по скайпу. - Gazeta.ua). Это подготовка к тому, что завтра-послезавтра Путина поменяют на какого-то Иванова-Сидорова - и уже не будет виноватого в наших слезах и крови, давайте мириться. С 2014 года этот месседж вживляеться в украинское общество: "Это все политики виноваты, пора кончать войну". Как будто это мы ее начали.

Год - удачный, потому что не продвинулась эта пропаганда вперед ни на шаг", - сказала писательница.

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На вопрос, возможен "откат" к России, Оксана Забужко ответила: возможно "только тактическое отступление".

"Есть общая логика исторического процесса. За ней Россия, как последняя ресурсная империя, должна развалиться. Просто потому, что "Газпром" уже неэффективен. В 2014 году на украинской заправке увидела включенный в розетку электромобиль "Тесла". Стояла, смотрела на это с мыслью: ну все, "Газпрому" конец. Но с момента, когда это понимаешь, и до реального конца может пройти три года, а может и семь. История не линейная. Общий стратегический "откат" - нет, невозможен. А вот тактические отступления "по дороге" - к сожалению, могут быть. Потому что очень много было заложено мин, и не все они обезврежены", - считает она.

Большое интервью с Оксаной Забужко читайте в журнале "Країна" от 28 декабря.

Автор: Сергей ДЕМЧУК, видео: Анатолий ГАЕВСКИЙ
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Дата
28
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