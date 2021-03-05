 
Ексклюзивы
1/5
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 846
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 423
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1179
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1719
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 468
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3447
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 810
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1315
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1539
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1584
Фото
Все фото
7
3
3
4
4
&quot;Заборонено приймати ванну після десятої вечора&quot; – українка про життя в Швейцарії
"Заборонено приймати ванну після десятої вечора" – українка про життя в Швейцарії
Действуют новые правила перевозки детей в авто - что нужно знать
Действуют новые правила перевозки детей в авто - что нужно знать
Дело Стерненка-Демчука: как в суде объяснили бюсты вождей коммунизма у дома коллеги
Дело Стерненка-Демчука: как в суде объяснили бюсты вождей коммунизма у дома коллеги
Как пережили лютую зиму животные из Чернобыля: показали фото
Как пережили лютую зиму животные из Чернобыля: показали фото
Дети бродили по улицам 8 ч. - мать избила и выгнала на улицу
Дети бродили по улицам 8 ч. - мать избила и выгнала на улицу
Видео
Все видео
По улице города бродил страус
По улице города бродил страус
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 162
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 279
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 423
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1035
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 144
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
пятница, 05 марта 2021 22:13

"Заборонено приймати ванну після десятої вечора" – українка про життя в Швейцарії
7

  Комментировать

В Швейцарии можно снять в аренду шикарные апартаменты, бывший фермерский дом и даже замок. Но условия аренды достаточно сложные
Фото: dashevska_kateryna
В Швейцарии можно снять в аренду шикарные апартаменты, бывший фермерский дом и даже замок. Но условия аренды достаточно сложные
В Швейцарии можно снять в аренду шикарные апартаменты, бывший фермерский дом и даже замок. Но условия аренды достаточно сложные
В Швейцарии можно снять в аренду шикарные апартаменты, бывший фермерский дом и даже замок. Но условия аренды достаточно сложные
В Швейцарии можно снять в аренду шикарные апартаменты, бывший фермерский дом и даже замок. Но условия аренды достаточно сложные

Оренда житла є масовим явищем у Швейцарії. Близько 40% населення живе у власній оселі, тоді як решта 60% – в орендованій. Ціни оренди найвищі в таких популярних містах, як Цюріх, Базель та Женева, і дещо нижчі в інших містах та у сільській місцевості. Про це розповідає українка Катерина Дашевська, яка мешкає у Швейцарії.

"Тут здаться в оренду що завгодно – від шикарних апартаментів у центрі міста до колишніх фермерських будинків і навіть зáмків. Ціни на нерухомість постійно зростають. Потік прибулих у великі міста означає, що бажане житло знайти складно. Орендарям зазвичай доводиться надавати стільки інформації про себе і свій майновий стан, рекомендації від роботодавця, поручительство від знайомих громадян Швейцарії, наче б то вони претендують на роботу, а не на оренду житла. Ще й конкуренція серед орендарів дуже висока", - каже Катерина.

Однак, згідно опитування, яке проводили рік тому, майже 30% орендарів знаходять житло протягом одного місяця, особливо в німецькомовній частині Швейцарії. Більше чотирьох місяців – у франкомовних кантонах. Опитування також виявило, що орендарі відвідували в середньому шість місць і подавали від трьох до чотирьох заявок на житло перед поселенням.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Картой можно рассчитаться даже на рынке – украинка о жизни в Нидерландах

"Позитивним є те, що швейцарські квартири мають спільну автостоянку, зелені насадження і навіть дитячий майданчик, що робить їх зручними для проживання сімей. Тут поширена довгострокова оренда, яка може тривати десятиліттями. Із незручностей: у старих багатоквартирних будинках пральні машини і сушарки знаходяться у спільному підвальному приміщенні з метою уникнення зайвого шуму, і прати білизну доводиться за графіком, узгодженим із сусідами", - додає українка.

У Швейцарії дуже поважають приватність, спокій та відсутність шуму. На цих засадах функціонує місцеве законодавство про оренду житла.

"Орендодавці можуть встановлювати власні будинкові правила, наприклад, забороняючи домашніх тварин, або наполягаючи, що для їх утримання потрібен дозвіл. Швейцарських правил, які застосовуються до всіх орендарів, не існує, іншими словами, "заборона" змивати туалет після 22:00, яка часто цитується в інтернеті – міський міф. А от приймати ванну у "понаднормові" години, між 22 вечора та 6 ранку заборонено. У багатоквартирних будинках шум води вночі може здатися непомірним для сусідів. Врахування інтересів інших людей є ключовим девізом швейцарського добросусідства, від якого і встановлюються межі", - додає Катерина.

Українка Юлія, яка мешкає в місті Амстелвейн у Нідерландах розповіла про свій досвід купівлі будинку. Нерухомість вони з чоловіком шукали майже рік. Спершу схилялися до будинку за містом, потім розглядали варіант зміни району, але врешті визгначились і заключили угоду з банком.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Заборонено приймати ванну після десятої вечора" – українка про життя в Швейцарії». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
марта

Я не против разбить голову, если бы меня ждала такая медсестра

Украинский фракцию сформировали в думе в Петербурге

Ученый создал шаровые молнии в лаборатории

Изобрели новое устройство для скрепления листов

Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире

Умер диктатор, виновный в смерти до 20 млн собственных граждан

В России убили польских офицеров

Наталью Забилу любили миллионы детей

Черчилль произнес речь, с которой началась Холодная война

Адвокат загадочно исчез во время командировки

Самое читаемое
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление 1 Просмотров: 14040
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
7
 Просмотров: 12492
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 11583
Супруги погибли по дороге от дочери
Супруги погибли по дороге от дочери
3
 Просмотров: 7740
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
4
 Просмотров: 6399
Общество
Не хватает "семок" и зефира – украинцы рассказали, каких продуктов не хватает за рубежом
Не хватает "семок" и зефира – украинцы рассказали, каких продуктов не хватает за рубежом
5
 Просмотров: 72
Во Львове разворачивают временные госпитали для больных коронавирусом
Во Львове разворачивают временные госпитали для больных коронавирусом Просмотров: 180
Канал Медведчука заблокировали на Youtube
Канал Медведчука заблокировали на Youtube Просмотров: 612
Что является самым большим изменением, которая происходит с украинцами
Что является самым большим изменением, которая происходит с украинцами
 Просмотров: 315
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
5
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
10
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
4
"Буду говорить на том языке, на котором мне лучше" - депутат наплевав на закон о языке
3
Режим тишины - всё. Военные будут зеркально отвечать на обстрелы оккупантов
3
Рассказали, по какому тарифу украинцы заплатят за свет в апреле
2
Зеленский готов бросить вызов олигархам - Мендель
Голосов: 55458
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть