"Заборонено приймати ванну після десятої вечора" – українка про життя в Швейцарії

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Оренда житла є масовим явищем у Швейцарії. Близько 40% населення живе у власній оселі, тоді як решта 60% – в орендованій. Ціни оренди найвищі в таких популярних містах, як Цюріх, Базель та Женева, і дещо нижчі в інших містах та у сільській місцевості. Про це розповідає українка Катерина Дашевська, яка мешкає у Швейцарії.

"Тут здаться в оренду що завгодно – від шикарних апартаментів у центрі міста до колишніх фермерських будинків і навіть зáмків. Ціни на нерухомість постійно зростають. Потік прибулих у великі міста означає, що бажане житло знайти складно. Орендарям зазвичай доводиться надавати стільки інформації про себе і свій майновий стан, рекомендації від роботодавця, поручительство від знайомих громадян Швейцарії, наче б то вони претендують на роботу, а не на оренду житла. Ще й конкуренція серед орендарів дуже висока", - каже Катерина.

Однак, згідно опитування, яке проводили рік тому, майже 30% орендарів знаходять житло протягом одного місяця, особливо в німецькомовній частині Швейцарії. Більше чотирьох місяців – у франкомовних кантонах. Опитування також виявило, що орендарі відвідували в середньому шість місць і подавали від трьох до чотирьох заявок на житло перед поселенням.

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"Позитивним є те, що швейцарські квартири мають спільну автостоянку, зелені насадження і навіть дитячий майданчик, що робить їх зручними для проживання сімей. Тут поширена довгострокова оренда, яка може тривати десятиліттями. Із незручностей: у старих багатоквартирних будинках пральні машини і сушарки знаходяться у спільному підвальному приміщенні з метою уникнення зайвого шуму, і прати білизну доводиться за графіком, узгодженим із сусідами", - додає українка.

У Швейцарії дуже поважають приватність, спокій та відсутність шуму. На цих засадах функціонує місцеве законодавство про оренду житла.

"Орендодавці можуть встановлювати власні будинкові правила, наприклад, забороняючи домашніх тварин, або наполягаючи, що для їх утримання потрібен дозвіл. Швейцарських правил, які застосовуються до всіх орендарів, не існує, іншими словами, "заборона" змивати туалет після 22:00, яка часто цитується в інтернеті – міський міф. А от приймати ванну у "понаднормові" години, між 22 вечора та 6 ранку заборонено. У багатоквартирних будинках шум води вночі може здатися непомірним для сусідів. Врахування інтересів інших людей є ключовим девізом швейцарського добросусідства, від якого і встановлюються межі", - додає Катерина.

Українка Юлія, яка мешкає в місті Амстелвейн у Нідерландах розповіла про свій досвід купівлі будинку. Нерухомість вони з чоловіком шукали майже рік. Спершу схилялися до будинку за містом, потім розглядали варіант зміни району, але врешті визгначились і заключили угоду з банком.