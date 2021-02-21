"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции

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Марианна Кайя четыре года живет в Измире с мужем и дочерью. Вышла замуж за тука. Украинка занимается воспитанием ребенка и внедряет украинскую культуру в новой семье.

" В Турции принято платить за жену золотом. Сумму выкупа называют родители невесты. Жена иностранка это тут постоянные расходы. Ведь мужчинам приходится вкладывать в путешествия, любимые продукты, которые здесь стоят дорого, поездки домой, оформление документов", - кже Марианна.

Перед переездом надо изучить и согласовать, все до деталей, чтобы не было сюрпризов, таких как смена веры, смена имени, кто-то соглашается на это и это их право и выбор.

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" Я обсудила вопросы веры, но не знала имени. Турецкой семье было трудно произносить мое имя, но я отстояла и муж меня поддержал. Адаптации очень помогала поддержка мужа, он делал максимально все, чтобы мне было комфортно, мы часто куда-то ездили, гуляли, я изучала Турцию. Очень помогает какое-то хобби, когда ты занимаешься любимым делом. Купила себе швейную машинку и продолжаю шить для своих и для себя.

Семья празднует украинские и мусульманские праздники. Семья мужа уважает и поддерживает украинские традиции.

"Турция социальная страна для своих граждан они делают много, особенно во время пандемии, где была и денежная помощь и продуктами помогали малообеспеченным", - говорит украинка.

Анна Демина с мужем и дочерью шестой год живут во Вроцлаве. Аня занимается программированием, а в свободное время пишет книжки для детей. Говорит жить здесь комфортнее, чем в Киеве. Город более удобен по транспортному сообщению. Чистые подъезды и улицы.