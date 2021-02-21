 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 2493
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2142
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 891
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 3789
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 801
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 234
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 333
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 432
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2835
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 351
Фото
Все фото
5
5
18
3
6
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
Наша связь с Героями: во Львове в память о Небесной сотне подсветили небо
Наша связь с Героями: во Львове в память о Небесной сотне подсветили небо
Появились первые фото мобильного госпиталя на Прикарпатье
Появились первые фото мобильного госпиталя на Прикарпатье
Семей без велосипедов здесь не существует-Украинка о жизни в Нидерландах
Семей без велосипедов здесь не существует-Украинка о жизни в Нидерландах
Видео
Все видео
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Сын "слуги" Аристова хвастается в сети нарушением ПДД - появилось видео
Сын "слуги" Аристова хвастается в сети нарушением ПДД - появилось видео
Блогера с TikTok обругала украиноязычных - ее отец оказался чиновником
Блогера с TikTok обругала украиноязычных - ее отец оказался чиновником
Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей
Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 432
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1782
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 279
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2277
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 261
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 378
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
воскресенье, 21 февраля 2021 23:29

"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5

  Комментировать

Марьяна сочетает две культуры в турецкой семье
Фото: kaya.mariana
Марьяна сочетает две культуры в турецкой семье
Марьяна сочетает две культуры в турецкой семье
Марьяна сочетает две культуры в турецкой семье
Марьяна сочетает две культуры в турецкой семье

Марианна Кайя четыре года живет в Измире с мужем и дочерью. Вышла замуж за тука. Украинка занимается воспитанием ребенка и внедряет украинскую культуру в новой семье.

" В Турции принято платить за жену золотом. Сумму выкупа называют родители невесты. Жена иностранка это тут постоянные расходы. Ведь мужчинам приходится вкладывать в путешествия, любимые продукты, которые здесь стоят дорого, поездки домой, оформление документов", - кже Марианна.

Перед переездом надо изучить и согласовать, все до деталей, чтобы не было сюрпризов, таких как смена веры, смена имени, кто-то соглашается на это и это их право и выбор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семей без велосипедов здесь не существует-Украинка о жизни в Нидерландах

" Я обсудила вопросы веры, но не знала имени. Турецкой семье было трудно произносить мое имя, но я отстояла и муж меня поддержал. Адаптации очень помогала поддержка мужа, он делал максимально все, чтобы мне было комфортно, мы часто куда-то ездили, гуляли, я изучала Турцию. Очень помогает какое-то хобби, когда ты занимаешься любимым делом. Купила себе швейную машинку и продолжаю шить для своих и для себя.

Семья празднует украинские и мусульманские праздники. Семья мужа уважает и поддерживает украинские традиции.

"Турция социальная страна для своих граждан они делают много, особенно во время пандемии, где была и денежная помощь и продуктами помогали малообеспеченным", - говорит украинка.

Анна Демина с мужем и дочерью шестой год живут во Вроцлаве. Аня занимается программированием, а в свободное время пишет книжки для детей. Говорит жить здесь комфортнее, чем в Киеве. Город более удобен по транспортному сообщению. Чистые подъезды и улицы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
15
 Просмотров: 8658
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 6885
Гороскоп на выходные: кого звезды осчастливят за неделю до весны
Гороскоп на выходные: кого звезды осчастливят за неделю до весны
 Просмотров: 5778
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 5535
С Марса пришли первые цветные изображения
С Марса пришли первые цветные изображения Просмотров: 5175
Общество
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
 Просмотров: 1854
"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
7
 Просмотров: 2493
Полицейские воплотили последнюю мечту онкобольного Саши Андрийчука — уходящая неделя в фотографиях
Полицейские воплотили последнюю мечту онкобольного Саши Андрийчука — уходящая неделя в фотографиях
10
 Просмотров: 468
Ляшко пообещал желающим бесплатную вакцинацию
Ляшко пообещал желающим бесплатную вакцинацию Просмотров: 162
Человек может выполнять математические вычисления во сне
Человек может выполнять математические вычисления во сне Просмотров: 180
Голосов: 55289
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть